Drupal - кабинет пользователя + импорт-экспорт данных

Требуется в готовом сайте создать регистрацию/авторизацию пользователей, выполнить кабинет пользователя с передачей минимально необходимых данных под имеющийся дизайн, а также выполнить экспорт данных с вебсервера по XML и импорт на сайт Drupal, затем выполнить сортировку данных и отображение информации по заданным критериям каждому зарегистрированному пользователю.

В конечном итоге задача такая - пользователь регистрируется на сайте через простую форму регистрации, указывает Ф.И.О + адрес + телефон и эмайл для подтверждения регистрации, там же в каждом текстовом поле проверка ввода только букв - запрет ввода цифр и символов и наоборот при вводе номера дома и квартиры и телефона проверка - запрет на ввод букв, проверка Captcha.

Далее в кабинете пользователя данная информация отображается с возможностью импорта данных.

Данные берутся с сервера, по XML ежедневно отправляются в БД сайта - хранилище. Далее по запросу зарег. пользователя происходит проверка на соответствие данных и выдачу результата по запросу.

Более детально при общении.

Для контакта только скайп