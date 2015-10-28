Drupal - кабинет пользователя + импорт-экспорт данных

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется в готовом сайте создать регистрацию/авторизацию пользователей, выполнить кабинет пользователя с передачей минимально необходимых данных под имеющийся дизайн, а также выполнить экспорт данных с вебсервера по XML и импорт на сайт Drupal, затем выполнить сортировку данных и отображение информации по заданным критериям каждому зарегистрированному пользователю. 

В конечном итоге задача такая - пользователь регистрируется на сайте через простую форму регистрации, указывает Ф.И.О + адрес + телефон и эмайл для подтверждения регистрации, там же в каждом текстовом поле проверка ввода только букв - запрет ввода цифр и символов и наоборот при вводе номера дома и квартиры и телефона проверка - запрет на ввод букв, проверка Captcha.

Далее в кабинете пользователя данная информация отображается с возможностью импорта данных.

Данные берутся с сервера, по XML ежедневно отправляются в БД сайта - хранилище. Далее по запросу зарег. пользователя происходит проверка на соответствие данных и выдачу результата по запросу.

Более детально при общении. 

Для контакта только скайп 

Drupal
8 лет назад
artem79ru
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта

    Требуется срочно доработать или создать заново дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта. Суть такая: 1. товар выбранный находится в корзине - в корзине отображается список покупок с адресами продавца - выбор адреса из списка всех адресов (выпадающее меню) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Изменить фильтр на сайте

    На сайте [url=http://belief.net.ua/]belief.net.ua[/url] в категориях есть фильтр по производителям. Сайт на Joomla. Нужно сделать так, чтобы пункты этого фильтра имели свои отдельные (статические страницы). То есть в категории "Массажные кресла" выбираешь в фильтре "Кассада" - показываются ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощник вебмастера / SEO-инженера удаленно на полдня

    Приглашаю помощника специалиста по созданию, поддержке ипродвижению сайтов. Работа удаленная, неполный рабочий день - 4 часа в день, 5дней в неделю. Ежедневный отчет о проделанной работе. Испытательный срок 1 месяц. Обязанности: - участие в создании сайтов с использованием онлайн-конструктора; - ...

    Веб-программирование88 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • CRM на MS Office (Access/Excel) для йога студии

    Необходима простая CRM для одной из киевских йога студий. К сожалению, детального ТЗ нет, т.к. клиент ещё не определился в своих потребностях. Есть только общие наброски: 1. Основные таблицы, которые должны быть: 1.1. Таблица с данными по клиентам: ФИО, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа с инстаграм апи

    $40

    Требуется пхп-скрипт для отправки фото в инстаграм С РАБОТАЮЩИМИ ХЕШТЕГАМИ. У реализованных скриптов проблема с хештегами. При переходе по ним не отображается публикация.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сервис рассылок с предустановленными подписчиками в аккаунтах

    $1000

    Необходимо создать сервис рассылок по типу смартреспондер и т.д. или взять готовый скрипт (например mailwizz бесплатный) На Ваше усмотрение. Можно даже с самым банальным функционалом. Дизайны, верстки и т.д. абсолютно без разницы!  Самое главное - чтобы ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки на сайте под управлением Opencart

    Сайт pricegrad.ru Логин и пароль - admin Нужно добавить несколько элементов - 3 банера которые меняются при наведении мыши,  и 1 пункт "Светильники на заказ" в меню слева (макет в приложении)  Нужно интегрировать 3д виртуальный тур по ...

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Личный кабинет

    Скрипт на JS для регистрации пользователя в личном кабинете. Вывод квитанции. Ввод показаний счетчиков в базу FireBird. Простая представительная страничка компании с возможностью редактирования, новостной колонкой и  колонкой документов которые можно скачать.  Подробно при общении.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Виджеты подписки на email (аналог mailmunch.co)

    Нужен профессиональный фрилансер, c хорошим опытом в Джаваскрипте, который может уделять от 6 часов в день в ближайшее время на наш проект. Смысл - сделать клон форм подписки из mailmunch.co. Сам генератор\редактор делать не нужно, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад