Изменить фильтр на сайте

На сайте belief.net.ua в категориях есть фильтр по производителям. Сайт на Joomla. Нужно сделать так, чтобы пункты этого фильтра имели свои отдельные (статические страницы). То есть в категории "Массажные кресла" выбираешь в фильтре "Кассада" - показываются только кресла этого производителя, а у страницы свой "УРЛ", можно прописать метаданные (тайтл, дескрипшн) и добавить текст именно на этого производителя.

Всё равно править этот фильтр или ставить другой. Как сделать программисту виднее, но я думаю можно сделать подкатегории под каждого производителя, а фильтр просто будет ссылаться на них (при выборе фильтра, надо перебрасывать на страницу производителя, которая уже есть на сайте). Жду Ваших предложений.