Личный кабинет

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Скрипт на JS для регистрации пользователя в личном кабинете. Вывод квитанции. Ввод показаний счетчиков в базу FireBird. Простая представительная страничка компании с возможностью редактирования, новостной колонкой и  колонкой документов которые можно скачать.  Подробно при общении.

8 лет назад
guest_14460320957941
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад