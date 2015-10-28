Виджеты подписки на email (аналог mailmunch.co)

Нужен профессиональный фрилансер, c хорошим опытом в Джаваскрипте, который может уделять от 6 часов в день в ближайшее время на наш проект.

Смысл - сделать клон форм подписки из mailmunch.co. Сам генератор\редактор делать не нужно, только сами формы, но они должны конфигурироваться через файл с настройками. Полное ТЗ в аттаче.

Пожалуйста, напишите общий срок на выполнение всего проекта, и стоимость.

Сроки, которые вы обозначите, необходимо будет точно соблюдать, поэтому лучше указать с запасом.