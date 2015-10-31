Написать парсер

Требуется написание парсера

Есть база ID в txt файле. каждый ID с новой строки

Нужно подставить это id в ссылку сайт.ру/id

Перейдя на такую страницу парсер должен сохранить в базу 2 параметра, указанных в публичном доступе на этой странице

Нужно также пару фильтров, чтобы потом отсортировать нужные данные

Сохранение в MySQL

Многопоточность, нужно сохранить около 200 тыс записей.

Задача в принципе не сложная, хотелось бы реализовать ее за разумную цену.