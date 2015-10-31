Написать парсер

Верстка + натяжка под опенкарт именно 2й версии
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Требуется написание парсера
Есть база ID в txt файле. каждый ID с новой строки
Нужно подставить это id в ссылку сайт.ру/id
Перейдя на такую страницу парсер должен сохранить в базу 2 параметра, указанных в публичном доступе на этой странице
Нужно также пару фильтров, чтобы потом отсортировать нужные данные
Сохранение в MySQL
Многопоточность, нужно сохранить около 200 тыс записей.
Задача в принципе не сложная, хотелось бы реализовать ее за разумную цену.
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