Написать парсер

Веб-программированиеЗавершен5 заявок138 просмотров
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Требуется написание парсера

Есть база ID в txt файле. каждый ID с новой строки

Нужно подставить это id в ссылку сайт.ру/id

Перейдя на такую страницу парсер должен сохранить в базу 2 параметра, указанных в публичном доступе на этой странице

Нужно также пару фильтров, чтобы потом отсортировать нужные данные

Сохранение в MySQL

Многопоточность, нужно сохранить около 200 тыс записей.

Задача в принципе не сложная, хотелось бы реализовать ее за разумную цену.

8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Wcodr
Олег 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$35
1 день
Очень профессиональный исполнитель. Написал весьма сложный скрипт на Perl. Смог спарсить полностью высокозащищенный сайт через систему прокси. Потрясающие впечатления от работы. Даже не думали что тут есть специалисты такого уровня. Сделал как дополнительную работу сложную админку к системе, и удобную систему выгрузки данных по параметрам. Нет слов. Настоятельно рекомендуем к сотрудничеству!
Всё прошло хорошо. Могу рекомендовать Артёма, как добросовестного заказчика.