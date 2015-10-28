Интеграция сервиса рассылки по АПИ

Верстка + натяжка под опенкарт именно 2й версии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервис triggmine.com, который рассылает письма в зависимости от действия клиента с корзиной на сайте.
Также, есть детальное описание установки АПИ на сайт от разработчиков http://docs.triggmine.com/pages/viewpage.action?pageId=1081903 . В саппорте пообещали помощь своих программистов, если будет что-то не выходить.
С моей стороны есть магазины на самописных ЦМС с корзинами, куда нужно интегрировать это самое АПИ и наладить взаимодействие с сервисом.
Оплата вебмани или на карту укр.банка. Аванс возможен при наличии у вас положительных отзывов и активности на сайте.
В скайп пишу только после отбора в кандидаты.
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