Интеграция сервиса рассылки по АПИ

Есть сервис triggmine.com, который рассылает письма в зависимости от действия клиента с корзиной на сайте.

Также, есть детальное описание установки АПИ на сайт от разработчиков http://docs.triggmine.com/pages/viewpage.action?pageId=1081903 . В саппорте пообещали помощь своих программистов, если будет что-то не выходить.

С моей стороны есть магазины на самописных ЦМС с корзинами, куда нужно интегрировать это самое АПИ и наладить взаимодействие с сервисом.

Оплата вебмани или на карту укр.банка. Аванс возможен при наличии у вас положительных отзывов и активности на сайте.

В скайп пишу только после отбора в кандидаты.