Добавить готовую форму на сайте CMS 1с Битрикс

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки124 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить готовую сверстанную форму к услугам на сайте http://brainray.ru/services/seo/

При нажатии на кнопку "Заказать" будет всплывать форма, результаты отправляются на контактный email

8 лет назад
izvergus
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад