Добавить готовую форму на сайте CMS 1с Битрикс

Верстка + натяжка под опенкарт именно 2й версии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить готовую сверстанную форму к услугам на сайте http://brainray.ru/services/seo/
При нажатии на кнопку "Заказать" будет всплывать форма, результаты отправляются на контактный email
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