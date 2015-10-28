Шаблон сайта для битрикса + темплейт для компонентов

Верстка + натяжка под опенкарт именно 2й версии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переверстали сайт на bootstrap, сделав верстку адаптивной, плюс внесены небольшие изменения в дизайн, совсем незначительные.
Необходимо новую адаптивную верстку установить на сайт вторым шаблоном.
Динамики немного, в основном только на главной странице и странице каталога.
Программировать ничего нового не требуется, только заменить html код в темплейте и компонентах.
Страницы идут просто html без вывода в админку.
Новая верстка тут - test01.%lo%mb%1.%ru
Сам сайт l%omb%1.%ru
Думаю за день сделать можно без проблем.
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