Шаблон сайта для битрикса + темплейт для компонентов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переверстали сайт на bootstrap, сделав верстку адаптивной, плюс внесены небольшие изменения в дизайн, совсем незначительные.

Необходимо новую адаптивную верстку установить на сайт вторым шаблоном.

Динамики немного, в основном только на главной странице и странице каталога.

Программировать ничего нового не требуется, только заменить html код в темплейте и компонентах.

Страницы идут просто html без вывода в админку.

Новая верстка тут - test01.%lo%mb%1.%ru

Сам сайт l%omb%1.%ru

Думаю за день сделать можно без проблем.

8 лет назад
inickname
Олег 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад