Шаблон сайта для битрикса + темплейт для компонентов

Переверстали сайт на bootstrap, сделав верстку адаптивной, плюс внесены небольшие изменения в дизайн, совсем незначительные.

Необходимо новую адаптивную верстку установить на сайт вторым шаблоном.

Динамики немного, в основном только на главной странице и странице каталога.

Программировать ничего нового не требуется, только заменить html код в темплейте и компонентах.

Страницы идут просто html без вывода в админку.

Новая верстка тут - test01.%lo%mb%1.%ru

Сам сайт l%omb%1.%ru

Думаю за день сделать можно без проблем.