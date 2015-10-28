Создание сайта по образцу

Есть сервис triggmine.com, который рассылает письма в зависимости от действия клиента с корзиной на сайте. Также, есть детальное описание установки АПИ на сайт от разработчиков [i]http://docs.triggmine.com/pages/viewpage.action?pageId=1081903[/i] . В саппорте пообещали помощь своих программистов, если будет что-то ...