Создание сайта по образцу

$120
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок229 просмотров
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Необходимо создать сайт с похожим интерфейсом и дизайном по этому образцу - ladylad.com

8 лет назад
marinakarpova89
Мария Карпова 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад