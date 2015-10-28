Требуется срочно доработать или создать заново дополнительный интерфейс API-карт (Яндекс) для сайта. Суть такая: 1. товар выбранный находится в корзине - в корзине отображается список покупок с адресами продавца - выбор адреса из списка всех адресов (выпадающее меню) ...
Создать сервис рассылок с предустановленными подписчиками в аккаунтах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сервис рассылок по типу смартреспондер и т.д. или взять готовый скрипт (например mailwizz бесплатный) На Ваше усмотрение. Можно даже с самым банальным функционалом. Дизайны, верстки и т.д. абсолютно без разницы!
Самое главное - чтобы у каждого пользователя (автора рассылок), который будет регистрироваться была готовая БОЛЬШАЯ база подписчиков, которая предварительно будет загружена Вами в функционал движка. В базе примерно 1 000 000 подписчиков. Базу я предоставляю.
То, есть например автор емеил рассылок регистрируется на этом сервисе и после регистрации сразу видит у себя 1 000 000 подписчиков, которым можно начать отправлять письма.
Оплата - $300 - $1000 /месяц
Затраты на сервера - оплачиваю отдельно.
Проект может находиться под полным контролем исполнителя. То, есть Вы можете даже не давать мне доступы к хостингу, сайту и т.д.. Это все оговорим индивидуально при переписке
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