Помощник вебмастера / SEO-инженера удаленно на полдня

Приглашаю помощника специалиста по созданию, поддержке ипродвижению сайтов.

Работа удаленная, неполный рабочий день - 4 часа в день, 5дней в неделю. Ежедневный отчет о проделанной работе. Испытательный срок 1

месяц.

Обязанности:

- участие в создании сайтов с использованием онлайн-конструктора;

- редактирование вебстраниц при помощи cms;

- редактирование текстов для сайтов;

- обработка изображений в графическом редакторе;

- поиск информации в сети;

- выполнение отдельных процедур по продвижению сайта с использованиемспециализированного ПО.

Требования к кандидату:

- вы любите учиться и умеете работать;

- вы умный и грамотный человек;

- умело пользуетесь офисными приложениями;

- легко и быстро находите в поисковиках все, что вам нужно;

- имеете представление о методах создания и продвижениясайтов;

- вам нужна интересная работа всерьез и надолго, а не толькочтобы скопить на новый айфон 7.

Если это так, то немедленно напишите мне письмо и вышлитесвое резюме.

В обмен на ваше время и труд вы получаете:

- 10 т.р. в месяц - и это за полдня не выходя из дома;

- премию от 10% до 50% за результативную работу;

- бесплатное обучение ремеслу;

- ценный опыт в перспективной сфере деятельности;

- восхищение вашими успехами со стороны друзей и родных.

Если вам нужна такая работа, срочно пишите мне письмо ивысылайте резюме!

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