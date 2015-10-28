Работа с инстаграм апи

На сайте [url=http://belief.net.ua/]belief.net.ua[/url] в категориях есть фильтр по производителям. Сайт на Joomla. Нужно сделать так, чтобы пункты этого фильтра имели свои отдельные (статические страницы). То есть в категории "Массажные кресла" выбираешь в фильтре "Кассада" - показываются ...