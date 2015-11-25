Нужен java script, php, wordpress эксперт для решения хитрой проблемы

Необходима простая CRM для одной из киевских йога студий. К сожалению, детального ТЗ нет, т.к. клиент ещё не определился в своих потребностях. Есть только общие наброски: 1. Основные таблицы, которые должны быть: 1.1. Таблица с данными по клиентам: ФИО, ...