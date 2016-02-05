spiritkmua

Александр spiritkmua

 
43 годаУкраина/Хмельницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Качественная работа

HTML, CSS. Верстка, создание шаблонов для CMS, доработка функционала CMS.

Большой опыт создания сайтов на Joomla, WordPress, MODx.

Удаление вредоносного кода с зараженных страниц.

Администрирование серверов на базе ОС Linux (Apache, Nginx, Postfix, Dovecot). Настройка и поддержка сетевого оборудавания.

WordPressHTMLCSSJoomlaMODXLinuxNginxApache
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$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
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Отзывы заказчиков
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сайт HYIP на AdmonStation - после покупки и переноса ошибка 500
Исправил все ошибки на сайте, работа возобновлена. Исправлена кодировка и выполнена проверка на вирусы. Рекомендую.
Отличный заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Диагностика сервера
Все отлично сделал
Все отлично. Оплата моментальная.
Ответный отзыв
mikhailtt
Михаил 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Оптимизация скорости загрузки сайта
Александр отличный специалист. Будем сотрудничать!
Все на высшем уровне. Оплата сразу после выполнения робот. Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
SanderEA
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Восстановить доступ к сайту на Joomla
Сделал быстро и четко. Продолжу работу в дальнейшем.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
tOP5
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Почистить сайт от вирусов
Выполнил работу очень быстро, качественно.Рекомендую.
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
19 отзывов
от $10
от 1 часа
#228
Системы управления (CMS)
11 отзывов
от $30
от 1 дня
#146