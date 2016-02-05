Качественная работа
HTML, CSS. Верстка, создание шаблонов для CMS, доработка функционала CMS.
Большой опыт создания сайтов на Joomla, WordPress, MODx.
Удаление вредоносного кода с зараженных страниц.
Администрирование серверов на базе ОС Linux (Apache, Nginx, Postfix, Dovecot). Настройка и поддержка сетевого оборудавания.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Исправил все ошибки на сайте, работа возобновлена. Исправлена кодировка и выполнена проверка на вирусы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
Все отлично сделал
Ответный отзыв
Все отлично. Оплата моментальная.
$25
10 баллов
8 лет назад
Александр отличный специалист. Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Все на высшем уровне. Оплата сразу после выполнения робот. Отличный заказчик. Рекомендую!
$30
9 баллов
8 лет назад
Сделал быстро и четко. Продолжу работу в дальнейшем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$20
10 баллов
8 лет назад
Выполнил работу очень быстро, качественно.Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую!
Веб-программирование
19 отзывов
от $10
от 1 часа
#228
Системы управления (CMS)
11 отзывов
от $30
от 1 дня
#146