Специализируюсь на крупных проектах

kurs.com.ua, kurs.com.ru, ferates.com, pogoda.org.ua, pogoda.org.ru - CEO компании.

autocentre.ua - руководитель проекта.

meteo.ua - создание новой версии сайта с "0". Организация бизнес процесса, работа над функционалом и архитектурой.

motori.ua - организация бизнес процессов. Развитие проекта, концепция и архитектура.

City24.ua - продвижение, поддержка, бизнес процесс. 3-е место в рейтинге сайтов недвижимости 2006-2008гг

unidom.ua - создание концепции, архитектуры, бизнес процесса - ТОП-10 сайтов недвижимости 2009-2011гг

kermo.ua - создание сайта, структура, участие в развитии - ТОП-10 автомобильных сайтов 2010-2011гг

navsegda.com - создание сайта, концепция, участие в развитии.

nashe.ua - Наше радио. Полностью создан под моим началом. Рост посещаемости 100%.

nrj.com.ua - Радио NRJ. Полностью создан под моим началом. Рост посещаемости 400%

sanek.com.ua - мой блог, для души :)

и куча мелких проектов для доп. заработка.