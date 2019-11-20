kurs.com.ua, kurs.com.ru, ferates.com, pogoda.org.ua, pogoda.org.ru - CEO компании.
autocentre.ua - руководитель проекта.
meteo.ua - создание новой версии сайта с "0". Организация бизнес процесса, работа над функционалом и архитектурой.
motori.ua - организация бизнес процессов. Развитие проекта, концепция и архитектура.
City24.ua - продвижение, поддержка, бизнес процесс. 3-е место в рейтинге сайтов недвижимости 2006-2008гг
unidom.ua - создание концепции, архитектуры, бизнес процесса - ТОП-10 сайтов недвижимости 2009-2011гг
kermo.ua - создание сайта, структура, участие в развитии - ТОП-10 автомобильных сайтов 2010-2011гг
navsegda.com - создание сайта, концепция, участие в развитии.
nashe.ua - Наше радио. Полностью создан под моим началом. Рост посещаемости 100%.
nrj.com.ua - Радио NRJ. Полностью создан под моим началом. Рост посещаемости 400%
sanek.com.ua - мой блог, для души :)
и куча мелких проектов для доп. заработка.
- Unidom - Покупка и продажа недвижимости241 просмотр
- City24 - Недвижимость в Украине и за рубежом232 просмотра
- Наше радио270 просмотров
- Совместный проект Нашего радио и Еврокомиссии247 просмотров
- Славко Славний229 просмотров
- Sanek177 просмотров