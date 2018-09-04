Есть сайт alif.shop В основновном продаем смартфоны. Нужно настроить кампанию именно под них.
Размещение статей на Wiki
Нужно разместить статью на Wiki с описанием сайта. На данный момент упоминаний о нем на Wiki нет. Сайт с посещаемостью 120-200 тыс. / день
Заявки фрилансеров
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