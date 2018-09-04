Анализ продаж туркомпании

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Здравствуйте. Ищем специалиста, который:

1) проанализирует существующую ситуацию по продажам, с целью ее улучшения.

2) Укажет на недостатки и предложен инструменты их исправления.

3) Укажет фишки для увеличения продаж.

Ждем Ваших предложений.

Наш сайт http://georgia-tour.org/

7 лет назад
georgiatour
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров