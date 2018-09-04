День добрый! Имеется магазин кроссовок на Битрикс. Необходимо seo продвижение.
Анализ продаж туркомпании
Здравствуйте. Ищем специалиста, который:
1) проанализирует существующую ситуацию по продажам, с целью ее улучшения.
2) Укажет на недостатки и предложен инструменты их исправления.
3) Укажет фишки для увеличения продаж.
Ждем Ваших предложений.
Наш сайт http://georgia-tour.org/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Описание – сделать аудит для zelmatik.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется разработать концепцию продвижения веб-проекта. Продвижение статьями, поведенческая оптимизация. Внутренняя и внешняя оптимизация. ПС: Яндекс, Google. Интересует топ3. Запросы: все связанное с арендой VPS, vps для ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Раскрутка профиля компании в google mapЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать и внедрить решения, которые позволят уменьшить % отказов, увеличить глубину просмотра и время проведенное на сайте. Сайт на WordPress.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется аудит и SEO оптимизация сайта zetit.ruПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт7 лет назад
В приложении наши запросы, жду от вас цену и сроки Приоритетный регион Москва и МОПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста по адвордсу и рекламе в фейсбук для консультации по нашему проекту. Нужен разбор конкурентов и их рекламы (один-два домена). Рекомендации к действию на основе полученных данных. ...Закрыт7 лет назад
требуется настройка контекстной рекламы рекламировать нужно будет https://smartcontract.ru интересуют ваши цены и сроки, пишите.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо организовать закупку ссылок для нашего сайта на английском и/или немецком языках для продвижения в иностранных сегментах гугла. Указывайте, пожалуйста, стоимость своей работы отдельно от бюджета на ссылки и бюджета копирайтинга.Закрыт7 лет назад