Консультация специалиста по рекламе гугл и фейсбук

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Ищу специалиста по адвордсу и рекламе в фейсбук для консультации по нашему проекту.

Нужен разбор конкурентов и их рекламы (один-два домена). Рекомендации к действию на основе полученных данных.

Гео - мир, без снг.

Есть собственная подписка на Semrush.

Общение - голосом через скайп. Оплата почасовая электронными деньгами.

Присылайте ваши предложения и информацию о себе.

7 лет назад
yarsom
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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