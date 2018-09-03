Консультация специалиста по рекламе гугл и фейсбук

Ищу специалиста по адвордсу и рекламе в фейсбук для консультации по нашему проекту.

Нужен разбор конкурентов и их рекламы (один-два домена). Рекомендации к действию на основе полученных данных.

Гео - мир, без снг.

Есть собственная подписка на Semrush.

Общение - голосом через скайп. Оплата почасовая электронными деньгами.

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