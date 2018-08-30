Требуется продвижение агентства по криптомаркетингу сайт https://goo.gl/uKCJPo никакие работы по сео не велись упор на гугл и только англ язык пока начните ответ с цифры 786 и укажите 1 - ...
SEO оптимизация два сайта на WP
Здравствуйте!
Нужно сео оптимизация двух сайтов на вп, нужно ключевые слова распределить по страницам и дать рекомендации по СЕО!
Возможно сотрудничество на постоянной основе.
Ссылки скину в лс.
Жду адекватную цену!
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