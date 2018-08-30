SEO оптимизация два сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок255 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сео оптимизация двух сайтов на вп,  нужно ключевые слова распределить по страницам и дать рекомендации по СЕО!

Возможно сотрудничество на постоянной основе.

Ссылки скину в лс.

Жду адекватную цену!

WordPress
7 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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