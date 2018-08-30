Требуется SEO анализ и продвижение сайта http://vozmivarendu.ru/ по конкретному региону (Россия, Самарская область).

Прежде чем выбрать исполнителя, хочу изначально услышать четкий план действий.

Что планируете выполнить. Какие методы планируете использовать.

Наши ожидания - вывод проекта в топ Яндекса и Гугл по определенным запросам.

Сроки? Бюджет в месяц?

От вас будет требоваться отчет о проделанной работе постоянно, если мы будем сотрудничать с вами.

Ищу человека с РЕАЛЬНЫМ успешным кейсами который сможет показать рекомендации от своих клиентов. Также хочу понимания что я получу от Ваших действий, т.е. если станет лучше, то насколько лучше, как мы будем измерять что стало лучше? Если обещанный Вами результат не произойдет, то что?