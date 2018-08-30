Размещение объявлений на сайтах агрегаторах

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Добрый день. 

Есть сайт аренды строительного инструмента и спецтехники, необходимо разместить объявления на максимальном количестве тематический сайтов агрегаторах и досках объявлений. 

Расцените пожалуйста стоимость для 10 товаров (объявлений), сами тексты объявлений составлять не нужно, требуется только рассылка. 

Ищем специалиста с опытом такой работы. Всего в этом проекте более 300 товаров. 

7 лет назад
ytarefson
Максим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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