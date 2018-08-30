Размещение объявлений на сайтах агрегаторах

Добрый день.

Есть сайт аренды строительного инструмента и спецтехники, необходимо разместить объявления на максимальном количестве тематический сайтов агрегаторах и досках объявлений.

Расцените пожалуйста стоимость для 10 товаров (объявлений), сами тексты объявлений составлять не нужно, требуется только рассылка.

Ищем специалиста с опытом такой работы. Всего в этом проекте более 300 товаров.