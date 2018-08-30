SEO - Падает трафик на информационном сайте

Нужно установить причины и разработать план действий по росту трафика. Во вложении график падения трафика. Автоматические аудиты типа "длинный/короткий тайтл/дескрипшн" и т.п. на 100500 страниц не нужны. Нужен глубокий анализ ситуации с разных сторон внутренние/внешние факторы. Не вредят ли конкуренты и каким образом, как пресечь. Поведенческие факторы. Какие фильтры в каких ПС, за что и как исправить. Вобщем опытному сеошнику все и так должно быть понятно. От вас крайне желательны скриншоты за 2018 год с результатами клиентов.