Проф. SEO аудит одной страницы

Доброго дня!

Задача проанализировать успех этой страницы в поисковиках https://prazdnikon.ru/organizaciya-korporativov-moskva

и дать рекомендации как нужно изменить эту страницу https://prazdnikon.ru/yubilej чтобы повторить успех и в естественной выдаче в Яндексе и Гугле

возможно нужно поменять заголовки H1-H6 или переписать текст или еще что-то, в общем, нужен проф аудит по одной страницы + мне важно понять, что Ваши рекомендации точно сработают, кроме как успешные отзывы у меня не приходит в голову как оценить Вашу экспертность, возможно Вы сможете предоставить какие-то другие доказательства.