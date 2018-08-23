SEO-продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок193 просмотра

Продвижение финансовой витрины в поисковиках Яндекс, Гугл по России. Белые методы. https://zaim-center.net/ Запросы низкочастотные. Просьба указывать стоимость, и опыт работы в данной тематике.

7 лет назад
Artem456
Артем 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Собрать семантическое ядро на английском

    $30

    https://www.versuslaser.com/ сайт по которому нужно собрать семантику ~ 1000 слов Конкуренты: https://canadamedlaser.ca/, https://bellairlaserclinic.ca Основные ключи: "Laser Hair Removal" Дополнительно skin care / skin treatment Гугл Канада

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Seo продвижение

    Необходимо seo небольшого магазина. Примерно 1500 запросов, есть вч. Перед началом работ надо будет обсудить шаги, все детади дам исполнителю.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • ГУГЛ ГЕРМАНИЯ продвижение сайта биржи квест комнат.

    !!! Плис не скидывать шаблонных предложений. Интересуют исполнители только с большим опытом работы на европейском рынке !!!   Добрый день уважаемые специалисты СЕО,   Необходимо коплексное решение по следующему проекту: roomout.de ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект

    Здравствуйте перед нами стоит такая задача: 1. Перенести сайт на новый хостинг 2. Начать продвигать его (оптимизация внешняя и внутренняя нужна и далее) 3. Параллельно дорабатывать сайт по функционалу. Название ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO специалист

    Задачи:- seo оптимизация статей для публикации в СМИ- собрать семантическое ядро- спарсить мета-теги и заголовки с сайтаЦель:повысить индексацию в поисковиках, забить первые страницы поисковиков проектом и CEO

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сео оптимизация

    Здравствуйте.  Нужно сделать сео оптимизацию для интернет магазина prntscr.com/klz8pv.  Сайт пока еще стадии наполнения.  Страны продвижения:  Казахстан  Россия  Украина  Литва  Отпишитесь пожалуйста по примерному ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу эксперта SЕО

    Ищу эксперта с SEO Нужно провести аудит сайта + сделать то, что Вы найдете согласно этому аудиту (т.е. действия единоразовые, без последующего сопровождения) https://prazdnikon.ru/ Задача ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • СЕО-продвижение сайта в ТОП

    Анатолий, здравствуйте. Нужна профессиональная помощь.   Нужен человек, который хорошо разбирается в интернет-продвижении. У нас много проектов и хотелось бы найти специалиста (можно даже сказать, постоянного, надежного партнера), с которым мы будем долго работать, который будет ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад