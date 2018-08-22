СЕО-продвижение сайта в ТОП

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок252 просмотра

Анатолий, здравствуйте. Нужна профессиональная помощь.  

Нужен человек, который хорошо разбирается в интернет-продвижении. У нас много проектов и хотелось бы найти специалиста (можно даже сказать, постоянного, надежного партнера), с которым мы будем долго работать, который будет быстро улавливать наши идеи и гибко сможет их реализовать на профессиональность уровне. 

Вот детали нашего тз:

Нужно продвинуть книгу «Тайны Мертвых» по основным ключевым словам в тематике «эзотерика» в Интернете.

Наша цель, то к чему мы стремимся: чтобы те люди, которые интересуются эзотерикой, который в поисковых системах вводят запросы, типа "книги по эзотерике" видели нашу книгу. И те люди, которые просто интересуются эзотерикой, тоже находили нас.

В продвижение входит:

  • создание семантического ядра
  • оптимизация сайта tmbook.org
  • написание и размещение статей на новостных биржах
  • размещение ссылок в постах в соцсетях
  • покупка поведенческих факторов  - увеличение посещаемости сайта и клики по ссылкам в размещенных статьях.
  • Другие способы продвижения, которые вы можете предложить
Перед началом работы оговариваются ее этапы. Оплата поэтапно. 

Если вы готовы взяться за проект, пропишите, пожалуйста, план-стратегию с конкретными, последовательными этапами. Не нужно высылать абстрактных коммерческих предложений. Напишите, пожалуйста, какие этапы работы вы еще видите, и какая оплата за каждый этап, сроки. Особенно важно расписать работу, сроки каждого этапа и стоимость первого месяца. По бюджету нет ограничений, однако хочется видеть адекватные суммы.

Рассчитываю на успешное сотрудничество.

С уважением, Ева.

Написание статей
7 лет назад
Se_rebrova
Ева 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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