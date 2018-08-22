Фрилансеры, здравствуйте. Нужна профессиональная помощь. Нужен человек, который хорошо разбирается в интернет-продвижении. У нас много проектов и хотелось бы найти специалиста (можно даже сказать, постоянного, надежного партнера), с которым мы будем долго работать, который ...
СЕО-продвижение сайта в ТОП
Анатолий, здравствуйте. Нужна профессиональная помощь.
Нужен человек, который хорошо разбирается в интернет-продвижении. У нас много проектов и хотелось бы найти специалиста (можно даже сказать, постоянного, надежного партнера), с которым мы будем долго работать, который будет быстро улавливать наши идеи и гибко сможет их реализовать на профессиональность уровне.
Вот детали нашего тз:
Нужно продвинуть книгу «Тайны Мертвых» по основным ключевым словам в тематике «эзотерика» в Интернете.
Наша цель, то к чему мы стремимся: чтобы те люди, которые интересуются эзотерикой, который в поисковых системах вводят запросы, типа "книги по эзотерике" видели нашу книгу. И те люди, которые просто интересуются эзотерикой, тоже находили нас.
В продвижение входит:
- создание семантического ядра
- оптимизация сайта tmbook.org
- написание и размещение статей на новостных биржах
- размещение ссылок в постах в соцсетях
- покупка поведенческих факторов - увеличение посещаемости сайта и клики по ссылкам в размещенных статьях.
- Другие способы продвижения, которые вы можете предложить
Если вы готовы взяться за проект, пропишите, пожалуйста, план-стратегию с конкретными, последовательными этапами. Не нужно высылать абстрактных коммерческих предложений. Напишите, пожалуйста, какие этапы работы вы еще видите, и какая оплата за каждый этап, сроки. Особенно важно расписать работу, сроки каждого этапа и стоимость первого месяца. По бюджету нет ограничений, однако хочется видеть адекватные суммы.
Рассчитываю на успешное сотрудничество.
С уважением, Ева.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить 2 сайта и убрать ошибки(в поиске гугл отображаются иероглифы)Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать шаги , которые указаны в данной статье - http://seovam.com.ua/kak-raskrutit-svoj-pervyj-sajt-sem-shagov-k-uspehu/ Говорите , сколько это будет стоить и за какой период времени сможете сделать работуПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно недорого оживить заброшенный сайт фотографа. В своё время был на первых страницах поисковиков. На данный момент тиц 20Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Трафик можно брать из любых источников, главное, чтобы он был целевой. Предпочтительны Хайп-Мониторинги. Приветствуется Агрессивный Маркетинг. Оплата после выполненной работы или по договоренности. Это не единственное наше задание, поэтому, выполнив его, мы обеспечим вас постоянной ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть успешный сайт, ниша - фармацевтика. Продажа лекарств. В СЕО сайт занимает хорошие позиции, но всегда есть куда расти. В настоящий момент ищем маркетолога со свежими идеями и опытом реализации их. Необходимо прокачать сайт по ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $45
Доброго дня уважаемые фрилансеры. Для сайта http://www.a-lux.kz компания занимается созданием сайтов под ключ в Алматы ипо всему Казахстану требуется закупить несколько ссылок на авторитетных ресурсах. Необходимо обучить меня как правильно выбирать площадку для ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо собрать семантическое ядро в тематике «работа такси», «Аренда автомобиля под такси» и тому подобное. целевая аудитория – водители, ищущие работу в такси. Также они могут искать с привязкой к бренду автомобиля, например ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайту клиники нужно провести начальное SEO-проектирование Предлагаем такой подход к работе На основаниинижеизложенного плана мы хотим получить базовое ценовое предложение - после чего, изучив портфолио потенциальных исполнителей, выберем лучшее предложение и ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется Seo-продвижение сайта. Прежде чем выбрать исполнителя, хочу изначально услышать четкий план действий. Что планируете выполнить. Какие методы планируете использовать. По ответам на данные вопросы в заявке, и после ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт7 лет назад