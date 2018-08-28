Собрать семантическое ядро

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Завершен13 заявок216 просмотров

 Добрый день. Необходимо собрать семантическое ядро в тематике «работа такси»,  «Аренда автомобиля под такси» и тому подобное. целевая аудитория – водители, ищущие работу в такси. Также они могут искать с привязкой к бренду автомобиля, например “Kia optima для работы в такси” и похожие.  Полни вероятно, что в момент сбора и анализа выявится какие-либо ещё не явные запросы. Интересует стоимость и сроки.

7 лет назад
JobTopTaxi
Александр 
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

e_tropik
Елена 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Все прошло отлично! Елена обязательный человек. Все выполнила в срок. Во-время выполнения задания была постоянно на связи.
Задача была узкая, четкая. Работать с Александром легко, понятно. Не торопит, оплачивает в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

e_tropik
Елена 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад