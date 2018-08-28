Добрый день. Необходимо собрать семантическое ядро в тематике «работа такси», «Аренда автомобиля под такси» и тому подобное. целевая аудитория – водители, ищущие работу в такси. Также они могут искать с привязкой к бренду автомобиля, например “Kia optima для работы в такси” и похожие. Полни вероятно, что в момент сбора и анализа выявится какие-либо ещё не явные запросы. Интересует стоимость и сроки.