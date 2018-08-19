Вывод сайта в топ 5

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок179 просмотров

есть сайт www.supersklo.com.ua который по запросу стеклянные перегородки был в топ 3, но потом (после нового года) позиции резко рухнули. ВСЕ мои усилия самостоятельно поднять сайт не увенчались успехом.

Необходимо:

- провести анализ сайта, выявить ошибки, исправить их (создать мобильную версию сайта, проверить тексты, внутренние ссылки. вобщем все что посчитаете нужным - главное результат)

- подтянуть минимум одну страницу http://supersklo.com.ua/peregorodki/ по ключевому запросу стеклянные перегородки. Интересует вывод в топ 5.

Это мое виденье, а вы предлагайте Ваше. Рассмотрю все предложения :)

7 лет назад
Alayev77
47 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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