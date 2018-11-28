Новые разделы и страницы. ТЗ, ключи, перелинковка, оптимизация внешняя

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки188 просмотров

1. Создаем страницы для Жилищных комплексов 75 штук

Под каждый комплекс ТЗ + ключи для копирайтера

В ТЗ рекомендации по Title,Description, H1, keywords, H2. 

После проверки и публикации текста перелинковка

После индексациитекста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети

 

2. Усиливаем текстыдля страниц районов  и разделов С ремонтом Без отделки и тд

я под каждый район ТЗ+ ключи для копирайтера 

После проверки ипубликации текста перелинковка

После индексации текста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети

3.Создаем новые разделы. 

1комнатная кв, 2кв….

Самые дорогие    - более 100 000 млн

самые дешевые    до 15 млн

Самые большие    - более 250 м.кв

По станциям метро

Квартиры бизнес класса    Фильтр выбратьтакой: до 175 тр за метр  До 25 млн цена

По улице - выводить все улицы, что есть в базе.

По названию жилого комплекса

Квартира на набережной

Квартира с террасой

на парки

ТЗ + ключи подкаждый раздел. 

ЧПУ для адресовстраниц. 

В ТЗ рекомендациипо Title, Description, H1, keywords, H2. 

После создания разделов, проверки и публикации текстов - перелинковка. 

После индексации текста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети

 

7 лет назад
leonid1973
Леонид 
54 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$320
11 дней
Все замечательно и четко!
Все на высшем уровне! Успешно работаем уже несколько лет!

Заявки фрилансеров

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад