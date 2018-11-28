Добрый день ! надо сделать сео доработку небольшого сайта на вордпресс - по текстам, по ключевым словам и т.д. Цель - что бы сайт хорошо был виден в поиске ...
Новые разделы и страницы. ТЗ, ключи, перелинковка, оптимизация внешняя
1. Создаем страницы для Жилищных комплексов 75 штук
Под каждый комплекс ТЗ + ключи для копирайтера
В ТЗ рекомендации по Title,Description, H1, keywords, H2.
После проверки и публикации текста перелинковка
После индексациитекста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети
2. Усиливаем текстыдля страниц районов и разделов С ремонтом Без отделки и тд
я под каждый район ТЗ+ ключи для копирайтера
После проверки ипубликации текста перелинковка
После индексации текста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети
3.Создаем новые разделы.
1комнатная кв, 2кв….
Самые дорогие - более 100 000 млн
самые дешевые до 15 млн
Самые большие - более 250 м.кв
По станциям метро
Квартиры бизнес класса Фильтр выбратьтакой: до 175 тр за метр До 25 млн цена
По улице - выводить все улицы, что есть в базе.
По названию жилого комплекса
Квартира на набережной
Квартира с террасой
на парки
ТЗ + ключи подкаждый раздел.
ЧПУ для адресовстраниц.
В ТЗ рекомендациипо Title, Description, H1, keywords, H2.
После создания разделов, проверки и публикации текстов - перелинковка.
После индексации текста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети
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