Новые разделы и страницы. ТЗ, ключи, перелинковка, оптимизация внешняя

1. Создаем страницы для Жилищных комплексов 75 штук

Под каждый комплекс ТЗ + ключи для копирайтера

В ТЗ рекомендации по Title,Description, H1, keywords, H2.

После проверки и публикации текста перелинковка

После индексациитекста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети

2. Усиливаем текстыдля страниц районов и разделов С ремонтом Без отделки и тд

я под каждый район ТЗ+ ключи для копирайтера

После проверки ипубликации текста перелинковка

После индексации текста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети

3.Создаем новые разделы.

1комнатная кв, 2кв….

Самые дорогие - более 100 000 млн

самые дешевые до 15 млн

Самые большие - более 250 м.кв

По станциям метро

Квартиры бизнес класса Фильтр выбратьтакой: до 175 тр за метр До 25 млн цена

По улице - выводить все улицы, что есть в базе.

По названию жилого комплекса

Квартира на набережной

Квартира с террасой

на парки

ТЗ + ключи подкаждый раздел.

ЧПУ для адресовстраниц.

В ТЗ рекомендациипо Title, Description, H1, keywords, H2.

После создания разделов, проверки и публикации текстов - перелинковка.

После индексации текста - делаю внешнюю оптимизация 3-5 ссылок социальные сети