Нужна реклама казино

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок253 просмотра

Всем привет!

Нужно подобрать стратегию для раскруткы и рекламы сайта казино без помощи SEO

найти разные варианты, которые привлекут нужную аудиторию.

SEO-шник у нас уже есть, потому SEO не требуется!

Жду ваши предложения!

7 лет назад
vadvaka
Вадим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров