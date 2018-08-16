Профессиональная настройка РК Гугл Эдвордс

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Закрыт3 заявки196 просмотров

[table]ЗадачаДоброго дня! 

Мы праздничное агентство (Москва и МО) 

У нас есть 3 кампании, которые требуют профессиональной настройки 

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Организация дня рождения (взрослых) 

Организация Юбилеев 

Организация корпоративов 

(сегмент средний++ поэтому много ключевых слов отминусовано) 

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Мне важно понимать, что Вы сможете улучшить в наших рекламных кампаниях и какой реальный результат, напишите это, пожалуйста, в отклике в таком формате: 

У Вас здесь и здесь косяки, я смогу это исправить за такой-то срок за такую-то сумму и у Вас будет, например, +20% кликов 

А также мне важна цена договоренности если Ваш результат будет другим или Вы 

ВНИМАНИЕ! 

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все что сказали будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки или части отсутствия результата это минус 10% от оплаты. 

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Доступы в РК на эту почту 

[email protected] 

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7 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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