Профессиональная настройка РК Гугл Эдвордс

[table]ЗадачаДоброго дня!

Мы праздничное агентство (Москва и МО)

У нас есть 3 кампании, которые требуют профессиональной настройки

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Организация дня рождения (взрослых)

Организация Юбилеев

Организация корпоративов

(сегмент средний++ поэтому много ключевых слов отминусовано)

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Мне важно понимать, что Вы сможете улучшить в наших рекламных кампаниях и какой реальный результат, напишите это, пожалуйста, в отклике в таком формате:

У Вас здесь и здесь косяки, я смогу это исправить за такой-то срок за такую-то сумму и у Вас будет, например, +20% кликов

А также мне важна цена договоренности если Ваш результат будет другим или Вы

ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все что сказали будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки или части отсутствия результата это минус 10% от оплаты.

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Доступы в РК на эту почту

[email protected]

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