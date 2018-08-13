Оптимизация и продвижение сайта

Было желание обновить сайт.

Для этого,сделали новый дизайн,сверстали и натянули новые страницы на другой домен,что бы при замене дизайна основной домен не выпал с топа.

На данном этапе,нужно провести оптимизацию сайта,что бы при запросе ключевых слов, мы были на первом месте,написать текст и продвинуть новые страницы.

На главной странице остался прежний текст.

После того,как все будет готово,перенести на основной домен.

Новый сайт: http://flyboard-kiev.com.ua/

Старый сайт на основном домене: http://flyboardkiev.com.ua/