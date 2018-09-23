Написать ТЗ на тексты. Около 100 шт

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Завершен3 заявки183 просмотра

Нужно вручную составить ТЗ на тексты. Без автоматических программ и сервисов.

7 лет назад
Voronov88
Василий 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

seo-specialist
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад
$100
5 дней
Очень быстрая работа. Спасибо! Видно, что трудилась целая команда профессионалов.
Хороший заказчик. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

seo-specialist
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад

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