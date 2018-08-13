SEO продвижение в yandex, google интернет-магазина автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок190 просмотров

SEO продвижение (семантическое ядро), внутренняя, внешняя оптимизация, ссылки на сайт.  Аудит для выявления недоработок по дизайну, контенту и т.д.

Сайт работает на одной из платформ для интернет магазинов автозапчастей. Есть нюансы в переходах на карточки товаров с поисковиков. 

Ждем ваши предложения.

7 лет назад
guest_15312772334093
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров