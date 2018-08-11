Необходим человек или команда для продвижения сайта по тематике запасные части к горному оборудованию. Интересует естественное продвижение в ТОП. Необходимо вести сайт полностью, по всем направлениям, СЕО, контент и программисты. Оплата нужна фиксированная ежемесячная ...
SEO оптимизация сайта с выходом в топ-3 в Google и Яндекс
Добрый день!
Я работаю гидом и организатором туров в Новую Зеландию и Австралию для русскоязычных туристов из Украины, России, Казахстана и Белоруссии.
У меня есть сайт https://www.newlandadventures.com, который я сам сделал и которому нужно провести аудит, оптимизировать под главные поисковики, а также помочь настроить компании с контекстной рекламной.
Запросы достаточно узкочастотные, тематика специфическая. Очень важно добиться конверсии в виде заполнения формы запроса и других возможных целей.
Как показывает практика, достижение большого трафика в виде цели является не настолько принципиальной. Но наличие сайта в топе важно для доверия. Я нахожусь в Новой Зеландии, что создает барьер для многих туристов.
Туры по себестоимости довольно дорогие и туристический поток очень маленький, однако интерес к Новой Зеландии и Австралии растет, так же как и конкуренция.
Как я понимаю, объем работы не гигантский. Возможно, что можно уложиться в период в пределах 1-3 месяцев. Однако, для более точного прогноза требуется опытный профессионал, к мнению которого я готов прислушаться, а также следовать инструкциям и предложениям. Как я понимаю, изначально нужен план работы, согласование получаемых на выходе результатов, четких сроков выполнения работ и бюджета
Бюджет мне сложно определить.
Открыт для обсуждения и если сумма окажется разумной, то я готов оформить заказ.
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