SEO оптимизация сайта с выходом в топ-3 в Google и Яндекс

Добрый день!

Я работаю гидом и организатором туров в Новую Зеландию и Австралию для русскоязычных туристов из Украины, России, Казахстана и Белоруссии.

У меня есть сайт https://www.newlandadventures.com, который я сам сделал и которому нужно провести аудит, оптимизировать под главные поисковики, а также помочь настроить компании с контекстной рекламной.

Запросы достаточно узкочастотные, тематика специфическая. Очень важно добиться конверсии в виде заполнения формы запроса и других возможных целей.

Как показывает практика, достижение большого трафика в виде цели является не настолько принципиальной. Но наличие сайта в топе важно для доверия. Я нахожусь в Новой Зеландии, что создает барьер для многих туристов.

Туры по себестоимости довольно дорогие и туристический поток очень маленький, однако интерес к Новой Зеландии и Австралии растет, так же как и конкуренция.

Как я понимаю, объем работы не гигантский. Возможно, что можно уложиться в период в пределах 1-3 месяцев. Однако, для более точного прогноза требуется опытный профессионал, к мнению которого я готов прислушаться, а также следовать инструкциям и предложениям. Как я понимаю, изначально нужен план работы, согласование получаемых на выходе результатов, четких сроков выполнения работ и бюджета

Бюджет мне сложно определить.

Открыт для обсуждения и если сумма окажется разумной, то я готов оформить заказ.