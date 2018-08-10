Ошибки в Search-console

Добрый день!

Все началось с 1 августа. Трафик просел на 40%

Обнаружил в search-conseole что на сайте есть страницы не в индексе.

Ошибка по которой страница не индексируется - Страница с переадресацией.

По факту переадресации нет. Вот страница

На сайте не установлена переадресация с http на https. Это давняя беда.

Думаю это не связанно с проседанием трафика на 40%

Задача: вернуть страницы с переадресацией в индекс. 138стр. то есть устранить эти ошибки - http://joxi.ru/KAg7kJVi4ReN0A

Оплата - договорная

Сроки - несколько дней