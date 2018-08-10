Добрый день всем! Требуется продвижение сайта в топ. Необходим полный цикл: аудит, анализ запросов, анализ конкурентов, оптимизация интерфейса, повышение конверсии сайта. Как выбрать специалиста под это дело пока не представляем. Пытаемся ...
Ошибки в Search-console
Добрый день!
Все началось с 1 августа. Трафик просел на 40%
Обнаружил в search-conseole что на сайте есть страницы не в индексе.
Ошибка по которой страница не индексируется - Страница с переадресацией.
По факту переадресации нет. Вот страница
На сайте не установлена переадресация с http на https. Это давняя беда.
Думаю это не связанно с проседанием трафика на 40%
Задача: вернуть страницы с переадресацией в индекс. 138стр. то есть устранить эти ошибки - http://joxi.ru/KAg7kJVi4ReN0A
Оплата - договорная
Сроки - несколько дней
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