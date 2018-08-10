SEO-продвижение сайта маркетингового агенства

Добрый день всем!

Требуется продвижение сайта в топ.

Необходим полный цикл: аудит, анализ запросов, анализ конкурентов, оптимизация интерфейса, повышение конверсии сайта.

Как выбрать специалиста под это дело пока не представляем.

Пытаемся оценить работы, трудозатраты и необходимый бюджет, вот видимо по этим критериям и будем делать выбор. Так что желательно получить краткое резюме на эту тему.

Заранее благодарю!

Сайт: e-o.ru