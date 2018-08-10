Нужны лиды на франшизу , расматриваем вариант работы только оплаты за лид!! CPL Другие варианты не предлагать!! На первом этапе готовы закупать до 30 лидов в день
SEO-продвижение сайта маркетингового агенства
Добрый день всем!
Требуется продвижение сайта в топ.
Необходим полный цикл: аудит, анализ запросов, анализ конкурентов, оптимизация интерфейса, повышение конверсии сайта.
Как выбрать специалиста под это дело пока не представляем.
Пытаемся оценить работы, трудозатраты и необходимый бюджет, вот видимо по этим критериям и будем делать выбор. Так что желательно получить краткое резюме на эту тему.
Заранее благодарю!
Сайт: e-o.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо подготовить 100 тз для копирайтера. Подготовка 1 тз занимает 10-20 минут и делается в сервисах. Что нужно сделать: 1. Составить название статьи и title. 2. Сделать план статьи- на ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо провести работу над сайтом и исправить ошибкиПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо грамотное сео-продвижение сайта веб-студии по России. Только белые методы. Все подробности - в личной переписке. От вас - опыт работ и сайты-примеры.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить РСЯ для новостного сайта и отладить rss для турбо-страниц, исправить возникшие проблемы после диагностики сайта в вебмастереПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Написание Гугл таблиц, добавление необходимых формул, систематизирование данных.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен маркетолог на проектную работу для исследования рынка рекрутмента (объем мирового рынка, сколько зарабатывают конкуренты). Обязательно опыт работы с прайсингом в IT/SaaS, исследованиями по объему рынка и прогнозированием продаж.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Хочу максимально увеличить позиции сайтов по довольно узкой тематике - тюнинг автомобилей Тойота Land Cruiser 200Есть 2 сайтаhttp://bosservice.ru - сайт над которым работать и работать, можно создавать страницы. Сайту более 3х лет, по некоторым ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно сделать анализ ссылочного профиля, выяснить какие ссылки могут тянуть сайт вниз. Ссылки в основном статейные/профили, анкор/безанкор: 50/50. Сайт: clck.ru/E3khSПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Продвинуть вот этот сайт alferov.kz. клиника пластической хирургии Ключевые запросы это и будут название услугПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт7 лет назад