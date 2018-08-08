Нужен анализ ссылочного профиля

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки124 просмотра

Добрый день.

Нужно сделать анализ ссылочного профиля, выяснить какие ссылки могут тянуть сайт вниз.

Ссылки в основном статейные/профили, анкор/безанкор: 50/50.

Сайт: clck.ru/E3khS

7 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров