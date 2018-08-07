SEO продвижение ИМ mayki.kz

Доброго дня ИМ mayki.kz требуется сео продвижение.

Также прошу обьяснить что произошло с гугло. Пару недель назад на сайт с домена vsemayki.kz на наш сайт mayki.kz был 301 редикет. Mayki.kz имел хорошие позиции по ключевым запросам. Но пару недель назад домен vsemayki.kz у нас отсудили, и теперь он ведёт на vsemayki.ru (301). И сейчас наш сайт mayki.kz потерял все позиции и даже если ввести в поиск mayki.kz то его нет, показывает домен vsemayki.ru. В чем причина почему это произошло, можете объяснить, что делать.