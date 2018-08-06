Составить ссылочную стратегию

Добрый день

Для сайта https://sdelaipotolok.com нужно составить полноценную ссылочную стратегию для гугла и яндекса (в приоритете гугл если имеет значение)

Все запросы и позиции в прикрепленном файле

Будут вопросы пишите

Заранее спасибо