Составить ссылочную стратегию

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка106 просмотров

Добрый день 

Для сайта https://sdelaipotolok.com нужно составить полноценную ссылочную стратегию для гугла и яндекса (в приоритете гугл если имеет значение)

Все запросы и позиции в прикрепленном файле 

Будут вопросы  пишите 

Заранее спасибо

7 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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