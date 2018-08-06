ASO для игры Google Play

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Требуется выполнить текстовое (Название, Краткое описание, Описание) и визуальное (Скриншоты, несколько вариантов иконок) ASO для игры в Google Play

Локализация на 2 языка EN, RU

Интересуют выполненные кейсы, стоимость и срок. Где первое и третье будут играть решающую роль при выборе исполнителя. 

7 лет назад
Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов

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Нет заявок фрилансеров