SEO продвижение сайта (10 страниц) и лендинга.

Добрый день. Хочу максимально увеличить позиции сайтов по довольно узкой тематике - тюнинг автомобилей Тойота Land Cruiser 200Есть 2 сайтаhttp://bosservice.ru - сайт над которым работать и работать, можно создавать страницы. Сайту более 3х лет, по некоторым запросам занимает 1-3 места на выдаче. http://crazyservice.ru - landingpage по конкретному продукту, основные посетители с директа. Отлично продает, но на выдаче сам почти не выдается. ( возраст лэндинга более 2х лет)Семантическое ядро уже собрано и протестировано в директе, есть понимание по максимально конверсионным запросам - порядка 100 ключевых запросов (сейчас собрано в директе более 5.000)Хочется максимально поднять в выдаче оба сайта по ключевикам.