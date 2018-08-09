Составление ТЗ для копирайтеров

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок155 просмотров

Необходимо подготовить 100 тз для копирайтера.  Подготовка 1 тз занимает 10-20 минут и делается в сервисах.

Что нужно сделать:

1. Составить название статьи и title. 

2. Сделать план статьи- на основе поисковой выдачи, используем сервис

3. Указать ключи, которые нужно употребить автору- берем из сервиса

Если справитесь, предложим больший обьем.  Инструктаж проведем, покажем как все делать.

Задание нужно выполнить в течении 7 дней. Важно, чтобы вы находились в онлайне в интервале с 9 до 19 часов (чтобы мы могли оперативно подсказать или скорректировать вашу работу)

7 лет назад
gogolpro
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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