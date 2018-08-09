Составление ТЗ для копирайтеров

Необходимо подготовить 100 тз для копирайтера. Подготовка 1 тз занимает 10-20 минут и делается в сервисах.

Что нужно сделать:

1. Составить название статьи и title.

2. Сделать план статьи- на основе поисковой выдачи, используем сервис

3. Указать ключи, которые нужно употребить автору- берем из сервиса

Если справитесь, предложим больший обьем. Инструктаж проведем, покажем как все делать.

Задание нужно выполнить в течении 7 дней. Важно, чтобы вы находились в онлайне в интервале с 9 до 19 часов (чтобы мы могли оперативно подсказать или скорректировать вашу работу)