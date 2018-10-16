Планирование и продвижение в гугл

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен15 заявок245 просмотров

Нужно создать стратегию продвижения, построить на ее базе план (рост трафика,лидов, конверсии).

План должен быть сделать с пониманием основ и принципов планирования

На основе плана выделение бюджета.

В рамках стратегии начать продвижение и показать результат в рамках 1-2 месяцев. 

Продвижение в гугл, страна Польша. Детали исполнителям.

Внимание! Приоритет будет исполнителям с примерами плана развития 

7 лет назад
stooksa
42 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
$1200
30 дней
Работали с многими специалистами и Артема по праву можно назвать отличным. Всегда на связи, детальные ответы на вопросы и пояснения, понятные методики, адекватные цены, хороший результат. Спасибо.
Большой и качественный проект, понятные задачи и хорошая оплата. Работой с Оксаной остался доволен.

Заявки фрилансеров

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
#1
Поисковые системы (SEO)