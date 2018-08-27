Крауд-маркетинг (ссылки на форумах)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок209 просмотров

Требуется разместить 50 ссылок на форумах. 

Требования:

  • Размещение ссылки должно быть по теме топика на форуме.
  • У вас должен быть прокаченный профиль. Минимум 3 сообщения без ссылок на 1 с ссылкой.
  • Ссылка принимается, если в течении 7 дней она не будет удалена с форума.
Я вам предоставляю список url. Вы подбираете площадки для размещения и предлагаете мне. 
7 лет назад
gogolpro
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lili2525
Наталья 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
26 отзывов
7 лет назад
$10
4 дня
С человеком легко найти общий язык. Все сделано в срок. Рекомендую
Отличный заказчик! Работать одно удовольствие, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lili2525
Наталья 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
26 отзывов
7 лет назад