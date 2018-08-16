Разработать РСЯ для автосервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок175 просмотров

Есть реклама, нужно повысить ее эффективность в РСЯ

вернее разработать с нуля более эффективную рекламу.

Если есть кейсы в этой нише - станет большим плюсом.

Пишите стоимость/сроки.

7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров