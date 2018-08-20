Работа с интернет магазином на open cart 2.0

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Закрыт16 заявок172 просмотра

Seo оптимизация,seo теги,незначительные корректировки в структуру сайта.Перенос сайта на Https/

7 лет назад
Suvstyle
Евгений 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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