Прописать ЧПУ-адреса,незначительные корректировки в структуру сайта.Перенос сайта на Https сайт Suvstyle.ru
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Закрыт
7 лет назад
Прописать ЧПУ-адреса,незначительные корректировки в структуру сайта.Перенос сайта на Https сайт Suvstyle.ru
Seo оптимизация,seo теги,незначительные корректировки в структуру сайта.Перенос сайта на Https/
Seo оптимизация после обновления основного каталога,seo теги,незначительные корректировки в структуру сайта.
Seo оптимизация после обновления основного каталога,seo теги,незначительные корректировки в структуру сайта.
Сайт автоаксессуаров и обвесов для внедорожников на движке opencart 2.0. Необходимо рассортировать товары в папки автомобилей по годам выпуска(категории созданы),добавить недостающие фотографии авто и товаров,и прописать мета-теги для seo. Сайт suvstyle.ru