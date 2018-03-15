Сайт автоаксессуаров и обвесов для внедорожников на движке opencart 2.0. Необходимо рассортировать товары в папки автомобилей по годам выпуска(категории созданы),добавить недостающие фотографии авто и товаров,и прописать мета-теги для seo. Сайт suvstyle.ru