Сделать сео доработку сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен15 заявок271 просмотр

Добрый день !

надо сделать сео доработку небольшого сайта на вордпресс - по текстам, по ключевым словам и т.д.

Цель - что бы сайт хорошо был виден в поиске по ключевым словам

Дать рекомендации по написанию текстов и дальнейшему оформлению записей  с точки зрения сео

сайт swae.by

Цель сео - увеличить поисковую видимость и увеличить количество заказов

WordPress
7 лет назад
vuslav
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

captainHATTERAS
Фесенко 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$100
7 дней
Хороший исполнитель. Рекомендую. На связи постоянно, предлагает варианты, не навязывает свою точку зрения, исходит из интересов заказчика.
Вячеслав отличный заказчик. Четкая поставновка задач, всегда на связи. Прислушивается. Оплата вовремя, не нужно и напоминать.

Заявки фрилансеров

captainHATTERAS
Фесенко 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад