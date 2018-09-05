Сделать сео доработку сайта на вордпресс

Добрый день !

надо сделать сео доработку небольшого сайта на вордпресс - по текстам, по ключевым словам и т.д.

Цель - что бы сайт хорошо был виден в поиске по ключевым словам

Дать рекомендации по написанию текстов и дальнейшему оформлению записей с точки зрения сео

сайт swae.by

Цель сео - увеличить поисковую видимость и увеличить количество заказов