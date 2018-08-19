Добрый день ! надо сделать сео доработку небольшого сайта на вордпресс - по текстам, по ключевым словам и т.д. Цель - что бы сайт хорошо был виден в поиске ...
SEO оптимизация - Yandex / Google
Нужен опытный специалист в SEO оптимизации интернет-магазина www.avaruosad.ee для настройки SEO.
Улучшение показателей выдачи сайта в органическом поиске. Продвижение всех существующих слов на сайте, кодов, категорий, описания и фотографий. Сайт на 4х языках и основные языки продвижения Эстонский, Финский, Русский.
Выбранный исполнитель
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