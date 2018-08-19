SEO оптимизация - Yandex / Google

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Закрыт15 заявок352 просмотра

Нужен опытный специалист в SEO оптимизации интернет-магазина www.avaruosad.ee для настройки SEO.

Улучшение показателей выдачи сайта в органическом поиске. Продвижение всех существующих слов на сайте, кодов, категорий, описания и фотографий. Сайт на 4х языках и основные языки продвижения Эстонский, Финский, Русский.

7 лет назад
avaruosad
39 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Artem_rud
Артём 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$200
120 дней
К сожалению на связь так и не вышел Руденко Артём Владимирович. Тут видимо все очевидно, мошенник. Я везде заблокирован и отвечать думаю никто не будет на мои письма. Работа была начата, но откровенно говоря зря потраченные деньги т.к ничего по существу не сделано! В основном анализ и пустые слова типо я делаю свою работу качественно и на все 100% и отвечаю за качество. Даже смешно когда человек такое пишет, но не за одно слово ответить не может. Детский сад! За последний заказ взял деньги на перед сказав, что ИТ специалист его знакомый за которого он поручается сделает все поправки. Итог очевиден и в пустую потрачены деньги и время. Жаль, что мало осталось людей которым можно доверять. Такая мелочность и низость. Даже противно. Обычно это возврат бумеранга только в 100 раз больнее. Пусть страна знает своих героев! https://prnt.sc/lfjdsn http://images.vfl.ru/ii/1541671481/364bb895/24109650.jpg https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/7/28dde3e525b0482e733ae730bf1ae933-full.jpg В категории сайта были прописаны оскорбительные слова в мой адрес и тут я даже задумался, а зачем? Видать таким образом Артём Руденко решил утвердить себя как личность и повысить самооценку. Интересно, что у человека в голове в 33 года когда ты видишь тексты оскорблений на уровне подростка ))) Будьте осторожны и не платите вперед. Работа сделана, заплатили! После полной проверки продолжайте дальше и всегда все контролируйте. Надеюсь мой комментарий поможет многим людям и никто не попадется на таких задротных чмошников как Артём Руденко! Да и еще в процессе его работы был взлом сайта. Не работал почти целый день пока мой ИТ специалист не восстановил все. Я более чем уверен, что эта работа Артёма Руденко т.к у него был полный доступ. И вот такое я получил на WhatsApp сообщение: С вашего сайта были удалены некоторые файлы, которые способствуют тому, что сайт не функционирует. В подтверждение этого скрины, где можно наблюдать, что файлы у нас. Если есть желание получить данные файлы обратно, чтобы сайт вновь возобновил свою работу, то ожидаю оплату на Qiwi-кошелёк +7 917 038‑31‑82 в размере 10 000 рублей и я вам сюда отправляю их. +380995437422 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Skype: rudenko.a.owell Вконтакте: vk.com/ar.rudenko Facebook: facebook.com/rudenko.ar

Заявки фрилансеров

Artem_rud
Артём 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад