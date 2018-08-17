Написать статью про seo

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Закрыт3 заявки184 просмотра

Тема - "SEO или контекстная реклама - что выбрать при ограниченном бюджете?"

Количество знаков - 2500-3000 знаков

Тезисно:

- рассказать об отличиях сео и контекста

- объяснить, почему зачастую предлагают использовать их в комплексе

- рассказать о плюсах и минусах

- отметить ниши, в которых лучше применять сео, а в каких - контекст

7 лет назад
ksenya_z
Ксения 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

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